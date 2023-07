Setterosa da urlo, le azzurre battono gli Usa e staccano il pass per le semifinali

FUKUOKA (GIAPPONE) - Un'Italia da urlo quella che è scesa in vasca e ha staccato il pass per le semifinali di pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka. Il Setterosa, dopo aver battuto la Nuova Zelanda, ha mandato ko anche gli Usa imponendosi per 8-7 (3-2, 1-2, 2-2, 2-1).