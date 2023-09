Roma Vis Nova, inizia l’avventura in A1

Come in un buon libro la prima pagina è molto importante per suscitare l’attenzione del lettore. E così la Roma Vis Nova inizia il suo romanzo nel campionato di serie A1 in quel di Palermo domenica alle ore 15. Inizia l’avventura per i leoni pronti che entrano in gioco da protagonisti nel massimo campionato. La banda di Calcaterra vuole mettersi in mostra e così dopo sei anni ecco il nuovo esordio. Non sarà una gara semplice contro una squadra che ha nel proprio roster Giorgetti, Lo Cascio, Jurisic, Lo Dico e un tecnico come Baldineti.