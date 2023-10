La Roma Vis Nova affronta la Pallanuoto Trieste

Dopo mesi di attesa è giunto il momento clou, quell’esordio che tutti hanno sognato, che giocatori, staff e società hanno desiderato vivere da protagonisti. La serie A1 non è più una chimera per la Roma Vis Nova , ma una realtà. Ed ecco che dopo il buon esordio di domenica a Palermo la squadra dei leoni è pronta a tuffarsi in acqua per andare alla ricerca di qualcosa di importante, la cenerentola non vuole solo esser invitata al ballo, ma recitare un ruolo da protagonista nella pista delle grandi. Così senza paura e senza aver nulla da perdere la Vis Nova affronterà stasera alle ore 20.30 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo la Pallanuoto Trieste , una squadra blasonata e dal grande calibro. Nella prima giornata ha faticato con l’Astra, ma ha portato a casa i tre punti grazie a un roster di tutto rispetto con Petronio, Marziali, Dasic bocche da fuoco importanti.

Le parole di Luca Di Rocco

Il morale in casa Vis Nova è alto, come dice Luca Di Rocco: “Dobbiamo credere in noi stessi in ogni partita e provarci sempre. A Palermo abbiamo fatto bene, peccato per il quarto tempo in cui abbiamo commesso qualche errore di troppo, non abbiamo gestito bene, dovevamo esser più calmi e sereni, ma una gara che ci farà crescere. Trieste è squadra attrezzata per fare bene in campionato e coppa, faremo di tutto per darle fastidio, ha pochi punti deboli, è pesante. Proveremo a dare fastidio, giocheremo senza paura”.