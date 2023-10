Roma Vis Nova a Camogli è già sfida salvezza

Dopo due buone uscite con Palermo e in casa con Trieste è giunto il momento di raccogliere i primi frutti, a Camogli (match in programma domani alle ore 19.00) la Roma Vis Nova deve provare a fare punti in una sfida molto delicata per la salvezza. Siamo a inizio stagione e ci sono tutti i margini per crescere e migliorare, ma soprattutto per adattarsi alla categoria. Allo stesso tempo c’è bisogno di fare punti soprattutto contro quelle squadre dirette concorrenti per la corsa alla salvezza. Camogli nelle prime due giornate è stata sconfitta da Recco e poi nella Capitale dall’Astra Nuoto, venderà cara la pelle di fronte il proprio pubblico. La Vis Nova avrà un doppio compito delicato, sabato ci sarà la sfida con il Posillipo, ma la squadra è pronta e motivata per questo rush. Il pensiero dell’attaccante Michele De Robertis: “Con Trieste siamo stati bravi all’inizio, poi nella seconda parte di gara loro sono venuti fuori, ci sono stati degli elementi positivi da tenere in considerazione. Dobbiamo migliorare in superiorità, in A1 le gare si vincono proprio con l’uomo in più, siamo stati bravi a procurarci 14 occasioni, ma dobbiamo esser più concreti. Con Camogli sarà una partita insolita, all’aperto, insidiosa, non sarà decisiva, ma importante. Dobbiamo lavorare di squadra e mettere in pratica ciò che abbiamo preparato. Mi aspetto una partita intensa con ritmo alto, loro hanno giocatori di esperienza, noi dovremmo esser bravi a fermarli e solo di gruppo potremmo vincere”.