Roma Vis Nova affronta Astra allo Stadio del Nuoto di Monterotondo

Un derby che può valere un pezzo di stagione, una stracittadina che darà delle indicazioni chiare sul prossimo futuro. E se la salvezza passa per il derby romano, allora benvenuti in una sfida cruciale per la pallanuoto romana. Due scuole di pensiero, due realtà che da anni portano avanti il proprio blasone, ma soprattutto il nome di Roma nell’elite italiana di questo sport. Non sarà Davide contro Golia, ma due squadre che si rispettano e se la giocano ad armi pari. Sarà così anche mercoledì sera allo Stadio del Nuoto di Monterotondo , quando alle ore 20.30 si darà vita alla seconda sfida ufficiale della stagione. La Roma Vis Nova , che ha già vinto in coppa Italia, proverà a ripetersi di fronte il pubblico amico e vuol tornare a fare punti. Dall’altra parte l’Astra ha in dote 6 punti, due vittorie e una crescita nell’arco della stagione.

Le parole di Andrea Poli: "Sarà un match di nervi e di volontà"

Sarà una sfida tutta da gustare e da vivere. Il pensiero alla vigilia di un leone doc come Andrea Poli: “Sarà una partita per capire come siamo messi, ci stiamo impegnando tanto, non dobbiamo commettere l’errore di avere cali, dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’arco della gara. Contro la Roma sarà un match di nervi e di volontà, ci conosciamo tutti molto bene. Sarà una partita ad altissima intensità, ogni errore potrebbe pesare nell’ottica tre punti. Dovremo esser bravi nelle ripartenze, loro nuotano tanto e per questo non dobbiamo subire le loro controfughe”. Attenzione dunque a Faraglia e Mirarchi, tra i migliori del campionato. Ma questi leoni sapranno stupire.