Undicesima giornata e terzultimo turno della regular season per la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, che dopo il 12 dicembre lascerà spazio alla Nazionale fino a fine febbraio per la disputa di Europei e Mondiali. La Roma Vis Nova nella undicesima giornata del girone di andata ospiterà allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle 16.30 l'An Brescia in una sfida molto difficile. Segui QUI la diretta.