Europei, l'Italia travolge la Georgia 22-5

Italia ok all'esordio, il ct Campagna: "Concentrati ed efficaci"

“Concentrazione in difesa e grande efficacia nelle ripartenze - ha dichiarato il ct azzurro Sandro Campagna - questa è una caratteristica che nell’ultima stagione ci sta dando molte soddisfazioni. La prima partita è stata buona sotto l’approccio mentale e l’impegno dei ragazzi dall’inizio alla fine. Questa solidità in difesa servirà soprattutto nella prossima gara con la Grecia che è il peggior avversario che si possa incontrare in questo momento ma al tempo stesso il migliore per noi che vogliamo continuare a crescere. Vicecampione del mondo, formata da ottino centri, grandi difensori e tiratori da fuori: è una squadra completa”.