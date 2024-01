Europei, il Setterosa si ferma a un passo dal sogno: Olanda in finale

EINDHOVEN (Olanda) - L’Italia si ferma a un passo dalla finale degli Europei femminili di pallanuoto. Le azzurre del Setterosa vengono sconfitte dall’Olanda per 7-6: le padrone di casa sfruttano nella prima parte due rigori per tenere il passo, le italiane colpiscono tre pali e avrebbero potuto godere di miglior sorte. La squadra allenata da Carlo Silipo tiene il passo fino all’ultimo quarto quando le olandesi trovano il doppio vantaggio. L’Italia resta aggrappata alla partita segnando ancora con Bianconi, ma non riesce a riportare in equilibrio la partita. Sabato, contro la Grecia, la finale per il bronzo che mette in palio anche il pass olimpico per i prossimi Giochi di Parigi 2024.