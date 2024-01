Europei pallanuoto, il Settebello è di bronzo: Ungheria battuta 12-7

ROMA - La nazionale di pallanuoto maschile vince la medaglia di bronzo agli Europei di Zagabria, Ungheria battuta per 12-7 (4-1, 4-2, 2-1, 2-3). Per il Settebello è un ritorno sul podio continentale dopo 10 anni e la 12/a medaglia complessiva agli Europei: tre ori, due argenti e sette bronzi in 36 edizioni. Gli azzurri hanno dominato la partita: presto in vantaggio sul 6-1, si sono portati sull'8-3 all'intervallo e aumentato il divario sui magiari fino al +8 (12-4) prima di mettersi in controllo. A segno Echenique e Fondelli (3), Cannella (2), Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto. L'obiettivo qualificazione alle Olimpiadi di Parigi non è però ancora centrato: gli ultimi quattro pass saranno assegnati dai campionati mondiali, in programma a Doha dal 5 al 17 febbraio. Già sicuri di partecipare Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e la vincente della finale degli Europei, tra Croazia e Spagna.