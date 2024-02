Mondiali, il Settebello vola in semifinale: Grecia ko 11-10

DOHA (QATAR) - È un Settebello da impazzire: la nazionale maschile di pallanuoto supera la Grecia (11-10) in un finale di gara al cardiopalma e si qualifica per le semifinali dei campionati mondiali di pallanuoto di Doha, in Qatar. Decisivo, contro la selezione ellenica, il gol messo a segno da Di Fulvio a 42" dal termine di una partita che ha visto gli azzurri inseguire - 10-8 per la Grecia a 2.30 dal termine - per poi ribaltare il risultato. Giovedì 15 febbraio (fischio d'inizio alle ore 16:00, le 14:00 italiane), il Settebello sfiderà i campioni europei in carica della Spagna nel match che vale l'approdo alla finalissima.