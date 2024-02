Mondiali, Setterosa ko nel primo match point olimpico: vince l'Olanda

DOHA (QATAR) - Si complica tremendamente la corsa del Setterosa per il pass ai Giochi olimpici di Parigi. Le azzurre del ct Carlo Silipo, fuori dal giro delle medaglie dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro la Grecia, sono state sconfitte 10-5 dall'Olanda di Arno Havenga nella sfida valida per il quinto posto ai Mondiali di Doha. L'Italia ha però un'ultima chance: sarà decisiva la sfida contro il Canada per il settimo posto, in programma venerdì 16 febbraio (ore 8 italiane) per ottenere il pass.