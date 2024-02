Setterosa alle Olimpiadi, Canada battuto ai Mondiali per 18-12

ROMA - Una vittoria netta utile per volare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa batte il Canada per 18-12 e conquista il pass per i giochi grazie al settimo posto del Mondiale disputato a Doha. Le azzurre della pallanuoto, trascinate dalla tripletta della Bianconi, hanno chiuso avanti solo 5-4 nel primo quarto. Per il Canada non è comunque detta l’ultima parola: potrebbe esserci il forfait del Sudafrica per via dei problemi con il pass africano. Il Setterosa torna alle Olimpiadi (assenti a Tokyo) dopo l’argento del 2016 e l’oro ad Atene 2004. Una bella soddisfazione per le ragazze allenate da Carlo Silipo.