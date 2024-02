Mondiali Pallanuoto: Italia beffata ai rigori, oro alla Croazia

DOHA (Qatar) - A un passo dal trionfo. L’Italia di Stefano Campagna perde la finale dei Mondiali contro la Croazia. Decisivi i calci di rigore che hanno condannato gli azzurri. Il Settebello dopo un’apprezzabile rimonta, è stato raggiunto dagli avversari a ridosso della sirena conclusiva. A quel punto, i rigori sono risultati fatali per l’esito finale: Croazia-Italia 15-13 . A due anni di distanza l’Italia fallisce l’assalto alla medaglia d’oro come era accaduto a Budapest.

Le parole di Campagna

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi - sottolinea il ct azzurro Stefano Campagna - non solo hanno giocato una grandissima finale, ma hanno disputato un Mondiale strepitoso. Non c'è niente da dire, anche se rimane il rammarico. Adesso i ragazzi stanno piangendo: questo titolo mondiale sarà nell’albo - e lo avrei detto anche dopo un successo - ma quest’anno ci sono le Olimpiadi e alla fine conteranno quelle medaglie, e noi abbiamo una squadra per conquistare qualcosa di prestigioso a Parigi”.