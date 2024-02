Roma Vis Nova affronta Catania: la serie A1 riparte dopo la pausa

Dopo oltre due mesi e mezzo di stop torna la serie A1 maschile. La Roma Vis Nova inizierà questa seconda fase, definita round retrocessione, da Catania. I leoni se la vedranno sabato alle ore 16.00 contro la compagine siciliana, una partita per nulla facile, in un campo ostico, caldo e ricco di insidie. Ma questa squadra ha dimostrato già dal torneo Città di Monterotondo di aver cambiato marcia e la vittoria nella stessa competizione incontrando squadre come Palermo e Posillipo la dice lunga sull’ottimo lavoro fin qui svolto. Ma ora è il momento di cambiare pagina, di fare punti per la salvezza, tenendo in considerazione anche le lunghezze conquistate in regular season, dunque con Catania a quota 10 e Roma Vis Nova a 8. Si riprende da dove si è terminato, nell’ultima gara della prima fase per i leoni è arrivata il successo per 15-9 contro Catania. Il pensiero del tecnico Alessandro Calcaterra. “Il torneo ci ha dato delle indicazioni importanti, ci ha permesso di capire come siamo messi. Catania rappresenta una sfida di cartello, dovremo esser molto bravi e concentrati”. Una vittoria non darebbe solo fiducia, ma posizioni in classifica.