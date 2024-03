Roma Vis Nova cerca il riscatto contro Posillipo

È il momento del riscatto, della riscossa, il momento di tornare a fare punti per risalire la china. Dopo due sconfitte nel round retrocessione la Roma Vis Nova ha voglia di voltare pagina , di tornare a macinare gioco e punti. L’ultimo successo risale all’ultima gara con Catania della prima fase, ma ora la posta in palio si fa sempre più alta tra tutte le squadre invischiate per la lotta retrocessione. La classifica dice Vis Nova penultima con 8 punti, Salerno che ha superato i romani, a quota 8 e poi Catania a 13. In questo momento l’Astra con 18 punti è fuori dai playout. I leoni devono fare un grande sforzo per recuperare. Domani alle ore 20.30 la squadra di Alessandro Calcaterra farà visita al Posillipo nella prestigiosa piscina Scandone di Napoli (con diretta su Rai Sport).

Le parole di Andrea Narciso

I partenopei hanno 17 punti e vanno a caccia di quella linfa per evitare gli spareggi retrocessione. Il pensiero alla vigilia del centroboa Andrea Narciso: “La partita di domani sarà l'ennesima battaglia contro una formazione forte che conosciamo bene, hanno delle individualità importanti, ma noi siamo pronti a tutto pur di prendere i tre punti. La vittoria in questo momento per noi è fondamentale sia a livello morale, sia di classifica. Stiamo lavorando bene fisicamente e sotto l'aspetto mentale poiché in questi match dobbiamo dare tutti qualcosa in più, credere in noi stessi e nella forza del gruppo. Daremo tutto in acqua come abbiamo sempre fatto senza paura di niente e di nessuno”.