Vis Nova, sconfitta di misura col Posillipo

Nella piscina Scandone di Napoli terza sconfitta consecutiva nel round retrocessione per la Roma Vis Nova che viene battuta per 9-8 dal Posillipo. Una grande occasione persa per i leoni che hanno condotto una buona partita, soprattutto nella prima parte, ma poi nella seconda parte sono letteralmente crollati. Infatti, la squadra di Calcaterra era partita anche bene andando in andando in vantaggio di un paio di gol grazie a capitan Antonucci e a una buona vena in attacco. I leoni hanno chiuso i primi due tempi con una vantaggio di 6-4, che faceva ben sperare per la conquista dei tre punti. Poi un terzo tempo da incubo con un parziale negativo di 5-1 ha letteralmente annullato quanto di buono fatto vedere nelle prime due frazioni. Così sotto di due reti i leoni hanno provato a capovolgere il risultato, ma non ci sono riusciti, non hanno avuto la forza di rimediare, c'è stata anche un'occasione sull'extraman con Narciso a 1.46 dal termine che poteva regalare il pareggio ai leoni. Ma non si è concretizzato. Ancora una volta c'è da registrare una prova negativa con l’uomo in più solo 2 su 11, un peccato davvero perchè la Vis Nova per larghi tratti della partita ha giocato anche meglio dei campani. A guardare gli altri risultati la situazione non è rosea, Salerno e Catania ora distano sei punti. L’imperativo è tornare a vincere nel derby con l’Astra nel sabato di Pasqua. Il tecnico Alessandro Calcaterra a fine partita: "Nulla è precluso, sono fiducioso, credo in questa squadra e in quello che facciamo in settimana in allenamento, continueremo a lottare fino alla fine".