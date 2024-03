Vis Nova, un derby per la salvezza

La Roma Vis Nova è chiamata a una dura ma non impossibile prova nel round retrocessione. Il derby con l’Astra Nuoto vale un pezzo di stagione. I ragazzi di Alessandro Calcaterra saranno di scena sabato alle ore 17.00 nell’impianto di Ostia contro i cugini per giocarsi non solo i tre punti, ma qualcosa di più. I leoni vogliono riscattarsi e hanno tutte le carte in regola per vincere e risalire la china, c’è voglia di emergere e togliersi dal penultimo posto. All’andata la vittoria sfuggì per poco e arrivò un pareggio che lasciò l’amaro in bocca. In questi mesi la squadra è cresciuta, migliorata e può ottenere l’intera posta. In classifica la situazione è questa, Astra a 21 a caccia di una salvezza senza playout e Vis Nova a 8. Nell’ultima giornata i leoni hanno riposato mentre Mirarchi e soci hanno vinto in casa con Posillipo.