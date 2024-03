Roma Vis Nova, rimontona e vittoria a 6 secondi dalla fine

OSTIA - Una Roma Vis Nova tutto cuore e determinazione vince il derby salvezza per 9-8 a Ostia, sul campo dell'Astra Nuoto gremito con 500 persone. La rete decisiva a 6” dalla fine da parte del croato Ante Viskovic. È stata una partita vera, emozionante, piena di punti di svolta, di cambi di fronte, dove alla fine ha avuto la meglio la squadra dei leoni che nella seconda parte ha cambiato marcia e impresso un ritmo incredibile. Come un diesel la compagine di Calcaterra ha iniziato a carburare e mettere in atto una grande rimonta. Si perchè l'inizio è stato davvero shock con un parziale di Mirarchi e soci di 4-0. Poi nel secondo e terzo tempo la svolta con un parziale di 5-0. In 12' i leoni non avevano messo a segno neanche una rete, poi De Robertis e capitan Antonucci, autori alla fine di tre reti a testa, hanno suonato la carica e trascinato i propri compagni fino a mettere la freccia sul 6-5. Partita che entra così nel vivo, la Roma Vis Nova si porta sull'8-6, ma l'Astra non ci sta e rimonta, pareggiando con Lucci e Maffei. Ma proprio nell'ultima azione la mano pesante proprio dell'ex Viskovic ha regalato alla Roma Vis Nova i primi tre punti di questo round retrocessione. Una vittoria preziosa per il morale e anche per la classifica, vista anche la matematica retrocessione del Camogli.