Roma Vis Nova contro la Check Up Salerno: venerdì sera allo stadio del nuoto di Monterotondo

Con Salerno snodo salvezza Continuare il trend positivo per scalare la classifica. Il match di venerdì sera alle ore 20 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta Rai Sport) contro la Check Up Salerno è uno snodo fondamentale per il prossimo futuro della Roma Vis Nova .

La vittoria nel derby contro l’Astra ha dato nuova linfa e tanto entusiasmo ai ragazzi di Calcaterra, che ora hanno due gara e sei punti a disposizione per conquistare una posizione migliore in chiave playout. Negli spareggi salvezza il fattore campo sarà molto importante e sappiamo come il pubblico di casa possa aiutare la squadra per raggiungere l’obiettivo, ovvero la salvezza. La Vis Nova ha la forza e la capacità per competere con ognuna delle pretendenti per la permanenza nel massimo campionato, ma deve trovare continuità. In classifica Catania e Salerno sono a 16, Vis Nova a 11, l’obiettivo è provare a scavalcare almeno una delle due.

Luca Di Rocco: "Siamo consapevoli delle nostre possibilità..."

Nella scorsa giornata i campani hanno battuto il Posillipo, mentre all’andata il match terminò con un pareggio per 9-9, ma questa sarà tutta un’altra storia. Il pensiero dell’esperto Luca Di Rocco: “Sarà una partita complicata, Salerno ha giocatori di valore, è una squadra forte, in netto miglioramento dal punto di vista del gioco, è tornato anche il portiere Vassallo che dà affidabilità. Sul perimetro sono pericolosi con Goreta e Gallo, ma noi veniamo da un derby vinto che ci ha dato entusiasmo. Siamo consapevoli delle nostre possibilità, non meritavamo di perdere alcune gare, stiamo bene fisicamente, per vincere bisognerà giocare fino all’ultimo minuto”.