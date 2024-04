Roma Vis Nova, tra Camogli e tavola rotonda

Ultima fatica del round retrocessione. Ultima giornata della seconda fase per la Roma Vis Nova che domani alle ore 16.30 scenderà in acqua allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta streaming sul canale You Tube della società) contro Spazio Rn Camogli, ultima in classifica e già retrocessa in serie A2. Una partita che servirà per mettere fieno in cascina, ma anche per cercare l’ennesima vittoria. Sarà una partita importante anche per la classifica, infatti si cerca una posizione migliore in vista dei playout che scatteranno l’1 maggio. Un successo darebbe ancora più forza e morale a una squadra che in questa parte di stagione è in grande ripresa. Il pensiero da parte di Andrea Poli: “Ci stiamo preparando molto bene a questa sfida, per noi ha una grande importanza dal punto di vista mentale. Fino a questo momento abbiamo vissuto alti e bassi, diciamo però che i recenti risultati positivi ci hanno portato a uno stato diverso, siamo più fiduciosi e sicuri. È una gara che potrebbe consolidare il nostro stato mentale, in settimana abbiamo provato tanto per esser pronti a tutti gli scenari e consolidare il nostro gioco, stiamo in una fase di scarico fisico proprio per esser pronti e dare tutto negli spareggi salvezza. Siamo carichi per raggiungere il nostro obiettivo”.