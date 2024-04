Roma Vis Nova, giornata intensa tra la sfida al Camogli e una tavola rotonda

Weekend intenso a Monterotondo in vista dell'ultima giornata della seconda fase per la Roma Vis Nova, che domani alle ore 16.30 scenderà in acqua allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta streaming sul canale You Tube della società) contro Spazio Rn Camogli, ultima in classifica e già retrocessa in serie A2. Una partita utile sia a mettere fieno in cascina, che per cercare una vittoria importante per ottenere una posizione migliore in vista dei playout che scatteranno l’1 maggio.