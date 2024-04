Roma Vis Nova, è l'ora dei playoff 

Non si fanno più calcoli. É il momento di tirare fuori voglia, orgoglio, forza, carattere, in ballo c'è una stagione intera. Scattano domani da Catania i playout per la Roma Vis Nova (gara 1 in programma in Sicilia alle ore 20.30), una gara da vincere per poi avere il fattore campo in gara 2 (in programma mercoledì 8 maggio a Monterotondo).

Non sarà facile, l'impegno è davvero tosto, ma non impossibile, la Roma Vis Nova viene da un momento positivo, da tre vittorie consecutive e da una condizione in grande crescita. Catania nel round retrocessione si è piazzata al terzo posto, per questo avrà gara 1 ed eventuale gara 3 in casa e ha nel proprio organico gente di spessore e grande qualità come Muscat Melito, vero bomber, e i fratelli Torrisi.

Dal canto suo i leoni hanno nel gruppo l'elemento in più. In campionato due i confronti con una vittoria per parte. Il pensiero alla vigilia del tecnico Alessandro Calcaterra: “Sarà una serie impegnativa, loro ci sono già abituati. Andiamo a Catania senza paura, ma con grande rispetto. Loro hanno ottimi elementi, giocano bene soprattutto in casa, entrambe le squadre sono preparate dal punto di vista fisico, tattico, un confronto dove a prevalere sarà chi la sentirà di meno dal punto di vista nervoso, sarà una battaglia anche di nervi. Chi riuscirà a gestire meglio queste fasi, sarà avvantaggiato ranche rispetto al gioco. Loro vengono da un buon momento, hanno stravinto a Quinto, è uno dei motivi che ci spinge a fare bene. L'ago pende dalla loro parte per il fattore campo, il cammino fatto però ci spinge a esser ottimisti per giocarci le nostre carte, il nostro obiettivo è vincere e salvarci”.