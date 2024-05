Roma Vis Nova, match point per la salvezza

Una gara che vale una stagione, un match che può valere la salvezza, una sfida vietata ai deboli di cuore, Roma Vis Nova – Nuoto Catania è la partita. Per i leoni vincere vuol dire centrare l’obiettivo stagionale, la tanta sofferta salvezza, per Catania il successo invece garantirebbe di tornare sabato in Sicilia per gara 3. Un match dai tanti contenuti, dai tanti risvolti, dove non conterà solo la testa e le gambe, ma tanto cuore e voglia. Già coach Calcaterra alla vigilia di gara 1 disse che in queste occasioni le motivazioni contano più della tattica, così i romani in gara 1 hanno sfoderato una grande prestazione che devono ripetere per poter far centro. I conti sono a favore dei capitolini con due vittorie su tre incontri. Ma quella di domani sera alle ore 20.30 (diretta sul canale YouTube della società) allo Stadio del Nuoto di Monterotondo sarà tutta un’altra storia. Mattatore in terra sicula nel primo confronto è stato Leonardo Checchini, attaccante classe ’97, autore di un bel poker. Ci vorrà ancora la sua mano per poter andare a segno, lo stesso alla vigilia del match parla così: “Sarà una battaglia, sia sul piano fisico, sia mentale, abbiamo davanti l'opportunità di chiudere il discorso salvezza, ma dobbiamo essere bravi a mantenere i nervi saldi in una partita che sarà tirata fino all'ultimo. Stiamo lavorando per arrivare più preparati possibile e sono sicuro che se scendiamo in acqua con la stessa grinta e voglia di vincere dimostrata mercoledì scorso possiamo farcela”.