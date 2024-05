Roma Vis Nova, a Catania tra paradiso e purgatorio

Sarà gara 3 a decidere chi tra Roma Vis Nova e Nuoto Catania conquisterà la salvezza diretta. Il match in programma domani in Sicilia con inizio alle ore 20.30 decreterà un verdetto inesorabile, dove il fattore campo è completamente saltato. In gara 1 i romani sono riusciti di misura a portare a casa la vittoria, mercoledì in gara 2 a Monterotondo la squadra di Dato ha dato prova di grande forza, conquistando il pareggio. E ora la bella da dentro o fuori. Infatti la sconfitta rimanderebbe il discorso salvezza nell’ultima sfida con la perdente tra Salerno e Posillipo.

Dunque tutto può accadere in questo ultimo scontro che si preannuncia molto infuocato dal punto di vista tecnico e non solo. Sarà una partita equilibrata, gol su gol, come già mostrato nei precedenti di questa semifinale playout. Roma dovrà cancellare nella testa la sconfitta e ripartire, giocando la propria pallanuoto. Il pensiero di uno dei pilastri come Michele De Robertis: “Per vincere sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, ogni errore individuale o di squadra potrà costare caro, sarà una sfida tirata fino alla fine. Dovremo lavorare bene in difesa e stare attenti sia con l’uomo in meno, sia a uomini pari. Abbiamo concesso tanto dietro, dovremo giocare in maniera lucida, fare più movimento in attacco e non essere statici, poi mettere in pratica le situazioni che abbiamo preparato”.