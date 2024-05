Roma Vis Nova all’ultima chiamata

Siamo al rush finale, siamo al momento decisivo della stagione, siamo in quel confine tra salvezza e retrocessione. Siamo arrivati alla resa dei conti. Roma Vis Nova – Check-Up Salerno è la sfida che vale un’annata intera, siamo allo scontro decisivo, da una parte i leoni di Calcaterra, dall’altra i campani di Presciutti. In serie A1 ci sarà spazio per una squadra sola. Così a Monterotondo domani alle ore 20 allo Stadio del Nuoto (con diretta sul canale You Tube della società) andrà in scena gara 1 di finale playout, gara 2 in programma sabato 25 a Salerno.