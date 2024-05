ROMA - Dopo aver vinto gara 1 della finale playout di A1, la Roma Vis Nova ha la grande occasione . Alle ore 18 di oggi (sabato 25 maggio) scenderà in acqua a Salerno per gara 2 di finale playout ed è proprio il caso di dirlo. È una finale. In caso di vittoria i leoni sarebbe salvi , in caso di sconfitta si andrebbe alla gara 3 (mercoledì 29 maggio a Monterotondo).

Roma Vis Nova, match-point salvezza a Salerno

Non sarà affatto facile, anzi sarà un match incerto, difficile, equilibrato e dalle tante sfumature, dove conterà la resistenza fisica, visto il grande ritmo di gara 1, ma soprattutto testa e voglia. La Vis Nova al contrario del match con Catania ha messo tutto in acqua mercoledì scorso, tenendo molto dal punto di vista mentale e poi alla fine trovando il gol vittoria. Bisogna mantenere nervi saldi e soprattutto quella tenuta fino all’ultimo secondo della partita, perché ancora una volta sarà gol su gol.

Il portiere Correggia ci crede: "Noi non molliamo mai"

Questo il pensiero di uno dei protagonisti di gara 1 come Vincenzo Correggia: "Giocare a Salerno non è mai semplice - dice il portiere della Roma Vis Nova -, c’è una tifoseria calda, ma abbiamo già capito che in queste partite non c’è vantaggio che tenga nella serie, ogni gara è a sé. Ogni partita va affrontata come se fosse unica, sarà una partita diversa da gara 1, ma non dobbiamo spaventarci, mi aspetto più reti, potremmo incontrare maggiori difficoltà, che andranno affrontate con calma e pazienza. Sono fiducioso perché la nostra caratteristica è non mollare mai".