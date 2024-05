Roma Vis Nova è salva!

Con una prova corale di grande concretezza e consistenza la Roma Vis Nova va a vincere a Salerno per 10-8 gara 2 di finale playout e conquista la salvezza. Una Vis Nova che dopo aver vinto a Monterotondo ha ottenuto il secondo successo alla Vitale che è valso l'obiettivo stagionale, quella tanto agognata salvezza rincorsa a lungo. Una partita affatto scontata, difficile, tirata, dai tanti volti e dal continuo sali e scendi. Infatti, non aveva iniziato male la squadra dei leoni che si era portata avanti per 3-1 nel primo tempo, poi la squadra di Calcaterra ha iniziato a sbagliare sottoporta e anche in difesa ha lasciato a desiderare, perforata dalle iniziative di Goreta. Poi il recupero e il gol su gol. Salerno nel terzo tempo ha messo il naso avanti sfruttando l'uomo in più e chiudendo sull'8-7. L'impresa la Vis Nova l'ha compiuta nella quarta frazione, quando ha infilato un parziale di 3-0 andando a segno con Ciotti e Antonucci che hanno dato il successo finale. Una bella soddisfazione per la società, per Calcaterra e per tutti i ragazzi, molti alla prima esperienza in A1.