Pro Recco, non si trattano così i nostri miti

Erano i tempi di Luci a San Siro, l’epoca romantica con le grandi coppe del Mago e del Paròn: e la Pro Recco c’era. Poi Giacomo Agostini e la Ferrari, poi Mennea e la Calligaris, poi Panatta e la Valanga azzurra, poi Gimondi e gli Abbagnale, e poi e poi: ma là dietro, sullo sfondo, c’era sempre la Pro Recco . Più famosa della focaccia omonima, più amata addirittura per via indiretta, perché l’amava anche chi non l’aveva mai vista giocare, perché comunque la Pro Recco era la Pro Recco. Una certezza delle generazioni, dai boomers fino ai millennials, un filo rosso da un secolo all’altro, un affetto incorruttibile e un simbolo imperituro, come Battisti e la pizza, come la radio e la Torre di Pisa, come la mamma e il panettone. Sorvolando sopra tifi di campanile e febbri del momento, sorvolando sopra ribaltoni sociali e rivoluzioni politiche, sempre la Pro Recco c’era. E con la Pro Recco, anche se è solo del 1938 e ha smesso da un po’, veleggiando però nelle fantasia dell’italiano medio come eterno e immortale, c’era lui, il primo fisicato che nessuno si sarebbe mai sognato di definire palestrato, ma come no, l’invincibile, anzi l’inaffondabile Caimano delle piscine di tutto il mondo, sua muscolatura, sua resistenza, sua forza, sua precisione Eraldo Pizzo ...

CAOS PRO RECCO, COSA STA ACCADENDO

Oddio, come si fa adesso a raccontarci che tutto questo, persino questo, non c’è più. La Pro Recco che c’è stata sempre, cascasse il mondo, casca stavolta lei. L’ultimo proprietario Volpi che si ritira, la rinuncia alla Champions, il grido liberi tutti per i campioni, liberi più che altro di cercarsi un’altra squadra. Qualcosa sopravviverà, oltre i riti pietosi dei disperati tentativi per salvarne la carcassa, ma la verità è molto più cupa e irrisolvibile di tanti eufemismi: dobbiamo farcene una ragione, quella Pro Recco, la Pro Recco di sempre, non ci sarà più. Il trauma è assoluto, il dispiacere insanabile: è come se un brutto giorno ci annunciassero che un randagio di passaggio ha sollevato la zampa e ha spento la fiamma olimpica di Atene. Si parla certo di un mito sportivo, mito perché questa squadra, fondata nel 1913, ha conquistato 36 scudetti, 17 Coppe Italia, 11 Champions League, 8 Supercoppe europee, e mi scuso in anticipo perché sicuramente nelle mie frettolose ricerche avrò sbagliato qualcosa. È comunque il club più glorioso d’Europa, senza margini di discussione. Eppure per noi italiani è nettamente di più, qualcosa di molto diverso, che ha a che fare con gli affetti, che sa di casa e di famiglia. È una delle poche sicurezze, una delle pochissime, che ancora potevamo permetterci. Finisce qui, si sgretola il monumento e ci resta in mano solo un pugno di polvere. Sono arrivato fino in fondo senza aver scritto la parola pallanuoto: non m’è venuta, nessuno potrà mai venirmi a dire che la Pro Recco è pallanuoto.