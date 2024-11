Roma Vis Nova, arriva la corazzata Brescia

Roma Vis Nova contro Brescia . Una sfida bella, affascinante, entusiasmante, come l'inizio di questa stagione dei leoni. Da sempre il Brescia è tra le due migliori del campionato di A1 . La Vis Nova sta stupendo tutti e si gode il momento, la classifica conferma l'ottimo stato di forma, il gioco è cresciuto, c'è una solidità di gruppo senza precedenti nel passato. Ma sabato alle ore 17 (con diretta sul canale YouTube del Corriere dello Sport) sarà una gara molto difficile. Il compito dei ragazzi di Calcaterra sarà mettere in difficoltà i lombardi e giocare senza aver nulla da perdere, forti del terzo posto in classifica con Savona , dei 18 punti conquistati su 21 e di un roster ampio. Dall'altra parte un Brescia primo a punteggio pieno assieme al Recco . La Vis Nova deve continuare a crescere, nelle ultime due partite si sono viste cose buone e altri aspetti su cui ancora lavorare.

Correggia: "Giocheremo a viso aperto"

Il pensiero del portiere Vincenzo Correggia: “Il Brescia fa parte di quel terzetto che ha qualcosa in più, noi giocheremo a viso aperto, tenendo presente il loro blasone, ma dovremo scendere in acqua senza timore e giocarci le nostre possibilità. Sarà una partita divertente, se riusciremo a limitare i loro due-tre uomini migliori ci potremo togliere delle soddisfazioni. Non ci dobbiamo mai dimenticare di divertirci. Siamo stati bravi a partire molto bene, il percorso che stiamo facendo è composto di riflessioni e autocritica per un miglioramento continuo. Non possiamo dire che siamo un caso, ma sappiamo che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, lo sguardo verso l'alto lo abbiamo, ma dobbiamo continuare a lavorare e concretizzare le nostre intenzioni. Non dobbiamo esaltarci o abbatterci, l'equilibrio deve esser alla base della nostra stagione, senza troppe oscillazioni”.