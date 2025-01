Calcaterra: "Siamo stati la sorpresa, ora diventiamo grandi: possiamo crescere"

Tra pochi giorni ricomincia il campionato di Serie A1, la Roma Vis Nova è pronta a rimettersi in pista. La stagione è fin qui positiva, a inizio anno la squadra è stata per diverse settimane al secondo e terzo posto. In questo momento, quando mancano due giornate al termine del girone d’andata, è al quinto posto assieme al Bologna. In queste settimane i ragazzi hanno lavorato bene in vista della ripresa, fissata per il 15 gennaio a Monterotondo contro il Quinto. Il tecnico Alessandro Calcaterra fa il punto: “In queste 11 giornate abbiamo fatto delle ottime prestazioni, il nostro rendimento è stato un po’ inaspettato, ma siamo contenti. Sicuramente il nostro obiettivo era di migliorare la posizione della passata stagione e raggiungere il nono posto, che vuol dire salvezza diretta. Non pensavamo di fare tutto ciò, abbiamo cambiato diversi giocatori, non era facile costruire un gruppo in poco tempo, ma ci siamo riusciti, sfoderando delle ottime prestazioni. I ragazzi hanno sorpreso tutti, anche me, vincere a Trieste, con Ortigia, Posillipo, giocarsela con Savona, Brescia. A Bologna ci è mancato qualcosa nel finale, siamo soddisfatti”.

Roma Vis Nova, Calcaterra: "Non mi accontento, il cammino è lungo"

Poi Calcaterra parla della nuova squadra: “I nuovi arrivi hanno dato tanta qualità non solo in partita, ma in ogni allenamento. I giovani hanno dato qualcosa in più, abbiamo alzato l’asticella delle nostre prestazioni”. Ora sguardo al futuro: “Per me si può vincere o perdere, ma in ogni partita dobbiamo dare il 100%, mi inorgoglisce vedere i ragazzi dare sempre il massimo e dobbiamo continuare a farlo. Possiamo ancora crescere, non mi accontento, il cammino è lungo. Non sarà ora tutto facile, arriveranno periodi non semplici, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Una volta raggiunto il nono posto, quello che verrà andrà bene. La classifica ci fa lavorare sereni, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.