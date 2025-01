La Vis Nova sfida l’Iren Genova Quinto con vista Coppa Italia: segui la diretta

Si ritorna in acqua dopo la pausa invernale con la stessa voglia del 2024. C’è soprattutto il desiderio di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. La Roma Vis Nova nella penultima giornata del girone di andata affronterà domani alle ore 20 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo l’Iren Genova Quinto, un match che ha un doppio significato. Da una parte, come detto, tornare al successo, prendere i tre punti e muovere la classifica, e questa potrebbe esser la giornata giusta. Dall’altra la vittoria garantirebbe l’accesso alla final eight di coppa Italia, che per la Roma Vis Nova si tratterebbe della prima volta in un evento del genere con le migliori otto d’Italia.