Roma Vis Nova, arriva Palermo e c'è l'obiettivo quarto posto

La Roma Vis Nova vuole vincere non solo per prendere i tre punti e continuare a cullare il sogno di rimanere nei piani alti della classifica, ma soprattutto per centrare l'obiettivo del quarto posto. In questo momento i leoni sono appaiati con la De Akker proprio in quarta piazza a 21 punti. Il Bologna potrebbe anche esser l'avversario dei quarti di finale della final eight, un traguardo di prestigio e di grande valore storico. “Ci siamo meritati questa qualificazione, ma la coppa Italia non deve esser un punto di arrivo. Vogliamo continuare a migliorare, mi piace lo spirito di questa squadra, ma guai ad abbassare la guardia. Palermo ha perso col Posillipo e cerca riscatto oltre alla qualificazione tra le prime otto. Abbiamo faticato col Quinto e dovremmo esser più precisi e bravi”, ha dichiarato il tecnico Alessandro Calcaterra. Anche il centroboa Spione è dello stesso avviso. “Sono convinto che faremo una bella gara, bravi con il Quinto a crederci. Ora abbiamo anche un giocatore in più come Woodhead, che ci darà una mano per raggiungere prima la salvezza”.

