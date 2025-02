La Roma Vis Nova a Catania per la continuità. Antonucci: "Snodo fondamentale"

Dopo la bella prestazione con la Florentia c’è voglia di dare continuità al proprio cammino e dare ancora più forza alla propria classifica. La Roma Vis Nova nella terza giornata del girone di ritorno è attesa da una prova ostica a Catania, la classifica non deve ingannare, i siciliani hanno solo 3 punti e una vittoria all’attivo, ma è un match che può nascondere insidie. Domani alle ore 15 in Sicilia i romani cercheranno quei tre punti per rimanere nei piani alti. Sarà un mese molto importante con gare chiave per il prosieguo della stagione.