Per la Roma Vis Nova c'è lo snodo Posillipo

La Roma Vis Nova è chiamata all’ennesima prova di livello, su un campo difficile come la Scandone di Napoli contro il Posillipo. Una gara difficile, probante, ma ricca di entusiasmo contro una diretta rivale per le posizioni di livello. In questo 2025 il rendimento tra casa e trasferta non è stato sempre lo stesso, la trasferta a Catania ha insegnato che bisogna sempre tenere alta l’attenzione e giocare su tutti i campi con la stessa intensità.

Ma le risposte contro Trieste, prossimo avversario dei quarti di finale di coppa Italia, sono arrivate, come afferma il tecnico Alessandro Calcaterra: “Dopo Catania abbiamo avuto una bella reazione, l’importante è capire, analizzare e migliorarsi, cosa che si è vista contro Trieste. Dovremo scendere in acqua domani (alle ore 19.30) con lo stesso atteggiamento e con la voglia di prendere i tre punti su un campo difficile contro un’ottima squadra. Dovremo sfruttare le occasioni come abbiamo fatto mercoledì. Il Posillipo è una squadra completamente diversa rispetto all’andata, è cambiata negli uomini e nel rendimento. Ovviamente vogliamo proseguire questo cammino diretto per la salvezza. Dobbiamo giocare fino alla fine in ogni partita”.