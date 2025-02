In onda da oggi su Sky Sport il format della Roma Vis Nova "Sotto il pelo dell’acqua”

“Sotto il pelo dell’acqua”, il format della Roma Vis Nova in onda su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo Tv. Da lunedì 24 andrà in onda la serie che racconterà il mondo dei leoni. Un viaggio alla scoperta del mondo della pallanuoto attraverso gli occhi del club di serie A1 e della sua madrina Noemi Gherrero .

La Roma Vis Nova sbarca su Sky con una serie bellissima e piena di emozioni. Sarà una grande svolta per il mondo della pallanuoto, non solo per il sodalizio romano, ma per tutto il movimento nazionale. Mai nessuna società era stata protagonista di una serie, che racconterà non solo le vicende sportive, ma umane, sociali di ragazzi e ragazze che hanno scelto questo bellissimo sport.

La miniserie racconterà appunto la passione e la tradizione della pallanuoto attraverso la storia, la tradizione, l’impianto da gioco dello Stadio del Nuoto di Monterotondo e i retroscena della Roma Vis Nova, simbolo di impegno sportivo e legame con il territorio.

La serie si articolerà in cinque episodi con interviste e immagini dedicate. Ogni episodio vedrà la partecipazione di Noemi Gherrero, che come esperta della disciplina racconterà agli spettatori la squadra, gli atleti, le attività, guiderà il pubblico lungo il racconto, introducendo temi e momenti chiave. Si parlerà della pallanuoto maschile di vertice maschile di serie A1, di serie A2 femminile, di settore giovanile, di come i ragazzi possano coniugare studio e sport o lavoro e allenamenti. Le interviste ai protagonisti in campo e fuori, le immagini inedite. Un viaggio attraverso i momenti salienti e significativi dell’attività. Musiche di Luca Bussoletti e Dj Manuferz.

“Sarà qualcosa di unico, vogliamo portare a conoscenza di tutti gli sportivi e non cosa c’è dietro il brand e la società Roma Vis Nova. Si fa sempre troppo poco per far conoscere il nostro mondo, i sacrifici di una realtà, dei ragazzi, di chi lavora dietro. Crediamo da sempre nella comunicazione, non abbiamo esitato a cogliere questa opportunità”, ha dichiarato il Presidente dei leoni, Marco Ferraro.

Ecco la programmazione di questa prima settimana su Sky Sport Arena:

Lunedì 24 febbraio ore 18.30

Martedì 25 febbraio ore 06.00 – 16.00 – 01.30

Mercoledì 26 febbraio ore 07.30

Sabato 01 marzo ore 17.00

Su Cielo Tv Domenica 02 marzo ore 9.00