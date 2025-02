Vis Nova, è ancora derby

Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (domani alle ore 17 con diretta Youtube sul canale ufficiale della società) arriverà l’Onda Forte per il secondo derby consecutivo. Una partita che nasconde insidie, ma che allo stesso tempo può regalare delle gioie in casa Vis Nova.

La squadra di Calcaterra, che sarà squalificato, vuole rimanere nei piani alti, difendere il quarto posto e arrivare al rush finale con un bottino cospicuo per centrare qualcosa di storico. Dall’altra parte mancherà il miglior marcatore della stagione regolare, quel Moskov che all’andata fece soffrire la difesa dei leoni e autore di 83 gol.

Le premesse per far bene ci sono tutte, anche se è stata una settimana particolare tra defezioni (Penava con la febbre, Antonucci a ranghi ridotti per una botta alla mano, Grossi operato al naso ne avrà per un mese) e assenze per via delle convocazioni con le varie nazionali.

Ma lo stesso Alessandro Calcaterra carica i suoi: “Dovremo scendere in acqua come abbiamo sempre fatto, con la convinzione di fare risultato, del resto è sempre un derby. A loro manca un giocatore di grande livello, noi però non dovremo abbassare la guardia perché tante volte con un’assenza importante gli altri componenti della squadra possono responsabilizzarsi e il gruppo può emergere. Mi dispiace molto non esserci in panchina, prendere un rosso per aver ritardato di qualche secondo la ripresa di una partita già finita per un cambio, quando poi c’era tanta confusione è incredibile. È il secondo della stagione. Sono convinto che faremo una grande partita”.