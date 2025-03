Vis Nova, con Bologna snodo cruciale per i playoff

Dopo la parentesi Coppa Italia la Roma Vis Nova si tuffa di nuovo in campionato per una partita cruciale. Il match di domani sera (alle ore 19.30 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo), che vale l’anticipo della 22ma giornata con diretta Rai Sport, contro la De Akker Team è molto importante per gli eventuali sviluppi futuri. I romani che in classifica sono al quarto posto con 37 punti al pari di Trieste e con tre punti di vantaggio nei confronti della stessa Bologna vogliono tornare al successo di fronte il proprio pubblico.

Entrambe le formazioni cercano quella posizione privilegiata nella griglia playoff anche se in questo ultimo scorcio della stagione regolare la Vis Nova ha il calendario peggiore visto che deve ancora affrontare Recco e Savona. Ma proprio le ultime giornate potrebbero regalare sorprese, ecco perché bisogna crederci fino alla fine. La gara è difficile, ma affascinante, all’andata ci fu molto equilibrio e la De Akker riuscì a vincere di una rete proprio alla fine. I leoni sono pronti e carichi. Le parole di Andrea Poli in vista del match di domani: "La Coppa Italia è stata una grande esperienza, per molti di noi è stata la prima volta. C'è un po' di amaro in bocca perchè la semifinale era alla nostra portata. Ma ormai è acqua passata, siamo tutti concentrati sulla gara contro Bologna, per noi è fondamentale. Ogni partita da qui in avanti peserà molto, il nostro scopo è arrivare quarti che vuol dire Europa. Contro il Bologna ha un valore speciale, all'andata perdemmo all'ultima azione, non ci è andata giù, per questo scenderemo in acqua con tanta voglia di vincere e di riprenderci i punti lasciati all'andata".