Arriva Recco, è festa allo Stadio del Nuoto di Monterotondo

Un’occasione imperdibile per ammirare una delle squadre più forti al mondo, ma anche una festa per tutti. In acqua e fuori. Domani alle ore 17 arriverà allo Stadio del Nuoto di Monterotondo la Pro Recco , neanche a dirlo le speranze di vittoria sono davvero poche, ma sarà un’occasione per poter provare schemi e situazioni di gioco in vista delle ultime due trasferte a Quinto e Palermo , fondamentali per la griglia playoff.

Reduci dalla lunga trasferta di Savona, i leoni si tuffano in acqua desiderosi di far bene, dunque dal punto di vista tecnico è una sfida affascinante e ricca di emozioni. Quelle che non mancheranno sugli spalti prima del match di serie A1. Infatti nelle prime ore del pomeriggio saranno impegnati i tanti piccoli leoni, categoria esordienti, per dar vita all’HabaWaba Day, una sfida in famiglia tra Vis Nova e Rari Nantes. Poi i leoncini accompagneranno l’ingresso in campo dei senior e si siederanno in tribuna a fare il tifo dove ci saranno bandiere, striscioni e tanto calore.

Le parole di uno dei protagonisti della stagione come Matteo Carlo Ciotti: “Affrontare Recco con tutti quei campioni per noi è motivo di grande orgoglio. Prenderemo la sfida con la testa libera e cercando di divertirci, ma anche rubando con gli occhi i loro gesti tecnici. Il problema che abbiamo avuto nelle ultime uscite è stato di natura mentale e di approccio. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, cosa che proveremo a fare nelle ultime due della stagione regolare, in cui daremo tutto per portare punti a casa per la corsa playoff”.

