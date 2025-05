Roma Vis Nova, con l'Ortigia l'ultimo atto di una stagione esaltante

Roma Vis Nova, le parole del tecnico Calcaterra e del Presidente Ferraro

Il tecnico Alessandro Calcaterra fa un punto di queste ultime settimane e parla della sfida con i siciliani: “Vogliamo chiudere l’anno in maniera positiva, fino al match con il Bologna abbiamo disputato un campionato sopra le nostre aspettative, poi dopo quel match abbiamo perso le nostre sicurezze, abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. Non ha più funzionato l’attacco, la difesa, l’uomo in più, anche il calendario ha contribuito a questa serie negativa. Devo dire che comunque abbiamo fatto un miracolo per il roster a disposizione. La gara di domani sarà difficile, loro sono partiti per fare un’altra stagione, ma hanno pagato lo scotto delle coppe e hanno perso qualche punto di troppo. L’ottavo posto va stretto all’Ortigia, detto questo ce la giochiamo, vogliamo dare il massimo e fare meglio rispetto all’ultimo periodo. Vogliamo vincere e dimostrare di meritare quella posizione che in regular season ci siamo guadagnati”. Gli fa eco il Presidente Marco Ferraro: “La partita di domani corona un percorso durato 20 anni, nel quale, dopo aver vinto con la U.S. Vis Nova il primo Trofeo del Giocatore, abbiamo costruito con la Roma Vis Nova, partendo dal settore giovanile, una grande realtà della pallanuoto italiana. Questa realtà si è consolidata nel 2022 con il secondo trofeo e oggi a buon diritto è fra le prime otto italiane. Questo spareggio sono convinto sarà anche il punto di partenza per i prossimi 20 anni. Ci siamo costruiti e guadagnati ogni risultato nel rispetto dei valori etici e delle istituzioni sportive, sempre a disposizione della pallanuoto italiana per contribuire alla crescita del movimento. Alcuni episodi di questa stagione, però, ci hanno profondamente deluso in ordine al rispetto della par condicio, che nello sport agonistico è requisito fondamentale. Non crediamo in chi parla di "mala fede" o "inciuci", pretendiamo, per quanto fatto sinora, il rispetto e la considerazione senza la quale non avrebbe senso continuare a investire in questo sport".