Arriva Brave, la 24 ore di maratona di Beach Waterpolo

Sarà una esperienza bellissima. Da vivere tutta d’un fiato sia per chi sarà in acqua, sia per chi starà fuori. Ma il successo è garantito. Arriva per il secondo anno Brave, una maratona di 24 ore dedicata tutta al Beach Waterpolo , un grande evento che coinvolgerà centinaia di persone. Si partirà alle ore 9.00 del 28 giugno e terminerà, appunto alle ore 9.00 del 29 al lago di Bracciano, sulle sponde di Roma. Arriveranno da ogni parte d’Italia e d’Europa, Olanda, Francia, Spagna. Ogni squadra che si iscriverà potrà esser composta al massimo da 1 giocatore di A1 o due di A2, all’interno dovrà avere due ragazze con una fissa in acqua e un amatore.

Le parole di Alessandro Mele

“Il nostro è un progetto che guarda alla promozione da una parte e all’inclusione dall’altra – afferma Alessandro Mele, Direttore Generale della Beach Waterpolo League -. Diciamo che l’aspetto tecnico è secondario, la nostra mission è senza dubbio creare innanzitutto un bell’evento, che possa attrarre tutti gli amanti della disciplina. Puntiamo al coinvolgimento della base e del settore giovanile. Brave è un qualcosa di unico al mondo, quest’anno sarà presente con una dimostrazione per la sicurezza in acqua il corpo dei Vigili del Fuoco fluviali, parte del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF). La nostra idea nasce nel Municipio XV, che ringraziamo. Se qualcuno non avesse ancora una squadra o non riuscisse a formarla, non c’è problema si aggrega ad altri ragazzi e gioca”.

Cosa è il Beach Waterpolo

Il Beach Waterpolo è la pallanuoto in acque libere. L’organizzazione, tutta composta da ragazzi di grande livello e soprattutto protagonisti indiscussi di questo sport, ormai da quattro anni sta cercando di portare avanti un progetto che possa coinvolgere in ambito nazionale e internazionale squadre, amici e appassionati all’interno di un circuito. Il tutto per la promozione della pallanuoto in ambito estivo, come succede per molte altre discipline. Da quattro anni Decathlon è partner e mette a disposizione un campo gonfiabile speciale, completamente smontabile ed ecosostenibile. L’evento è patrocinato dal Comune di Roma, Assessorato allo Sport e ai grandi eventi, alla moda e turismo. Main partner Sinergica, che sostiene lo sport da anni.