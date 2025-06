"Il Settebello, nel cuore della leggenda": su Rai2 il documentario che racconta l'anima della Nazionale italiana di pallanuoto

Venerdì 4 luglio , in prima serata su Rai2 , va in onda il "Settebello, nel cuore della leggenda ", un documentario imperdibile che racconta la storia sportiva e umana della Nazionale maschile di pallanuoto italiana, meglio conosciuta come Settebello , una delle squadre più forti e gloriose del nostro paese. Prodotto da Fremantle in collaborazione con Rai Documentari , il film è scritto da Gino Clemente , Valdo Gamberutti e Jesus Garcé Lambert , che ne firma anche la regia. Il documentario segue da vicino la preparazione atletica del team guidato da Sandro Campagna in vista delle recenti di Olimpiadi Parigi 2024 , offrendo un accesso esclusivo e senza precedenti al mondo intenso e selettivo dell'agonismo ad altissimo livello. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, le telecamere hanno potuto documentare, per la prima volta, il durissimo percorso di preparazione che precede le grandi competizioni internazionali. Un'occasione rara per scoprire cosa si ciela dietro il successo: sacrifici quotidiani, dinamiche di squadra, emozioni private, sogni, ambizioni e difficoltà condivise in un contesto che va ben oltre la vasca.

Dalle origini al presente: la leggenda di una squadra simbolo dello sport italiano

Il documentario si apre alle confessioni dei protagonisti, mostrando il volto umano della squadra: aneddoti, amicizie, rivalità, cadute e rinascite. Un racconto autentico e privo di filtri, che accompagna lo spettatore in un viaggio profondo tra passato e presente, alla scoperta dell'identità e del cuore pulsante di una vera squadra vincente. Il nome "Settebello" prende ispirazione dalla carta più fortunata del tradizionale gioco della scopa , e coincide col numero di giocatori in vasca. Ma oggi rappresenta molto di più: una squadra entrata nella storia con un palmarés impressionante, che include tre ori olimpici, quattro titoli mondiali e numerose medaglie ai Campionati Europei. Tra i grandi nomi che hanno segnato la storia del Settebello spicca proprio Alessandro Campagna, prima giocatore e ora allenatore leggendario. E nell'attuale formazione brillano campioni come Francesco Di Fulvio, Marco Del Lungo, Andrea "Deddy" Fondelli e Gonzalo "Chalo" Echenique. Il documentario ripercorre i momenti iconici della squadra: dal trionfo olimpico di Barcellona 1992, alle difficoltà dei primi anni Duemila, fino al ciclo di successi sotto la guida di Campagna. Particolarmente toccante è la ricostruzione della protesta alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo l'ingiusta sconfitta contro l'Ungheria, culminata nella potente immagine degli Azzurri che voltano le spalle alla giuria durante l'inno: una scena che ha fatto il giro del mondo. A svettare su ogni vittoria o sconfitta è però la dimensione epica dello sport, capace di generare emozioni autentiche e profonde. Il regista Jesus Garcés Lambert spiega così la genesi del documentario: "Seguendo la preparazione della Nazionale italiana di pallanuoto verso le Olimpiadi di Parigi, ho scoperto molto più di uno sport. Ho incontrato atleti straordinari che in acqua lottano ogni giorno, e fuori dall'acqua vivono storie di sacrificio, cadute, forze e rinascita. Questo è più di un film sullo sport. È un viaggio dentro l'anima di chi ha scelto di vivere per qualcosa di più grande di sé." Il Settebello, nel cuore della leggenda è quindi un racconto potente, che va oltre la cronaca sportiva. È un immersione nell'universo di una squadra che ha fatto della coesione, del sacrificio e dell'amore per la maglia azzurra il proprio tratto distintivo. Una produzione Fremantle in collaborazione con Rai Documentari, con la produzione esecutiva di Silvia Bonanni, prodotto da Ettore Paternò e con il produttore Rai Gianluca Casagrande. Un appuntamento televisivo da non perdere per chi ama lo sport, la passione autentica e le grandi storie italiane.