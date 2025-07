Il Setterosa apre la corsa al Mondiale

Pallanuoto, acque libere, tuffi, sincro, nuoto in vasca: Singapore apre il nuovo quadriennio olimpico con un Mondiale lunghissimo, quasi un mese con tutte le discipline coinvolte. Primi appuntamenti oggi con la pallanuoto femminile, ultima gara il 3 agosto quando si chiude il programma del nuoto. È il primo esame per tutti (non solo in Italia in realtà) perché l’Olimpiade di Parigi ha chiuso un ciclo lunghissimo cominciato prima del Covid, con i Giochi di Tokyo posticipati al 2021 e quelli francesi a distanza di soli tre anni. Non c’è stato tempo per rifiatare né per un ricambio generazionale che invece si sta avviando adesso un po’ in tutto il mondo. L’Italia non fa eccezione, il viaggio verso Los Angeles è lunghissimo, tre anni da adesso sono tanti, ma qui comincia la semina. Il debutto è delle ragazze della pallanuoto, domani ecco il Settebello. È la fase a gironi, non proprio complicata (di fatto ne passano tre su quattro) ma è importante partire bene. Dal 15 luglio le acque libere con Paltrinieri (che dopo la 10km scioglierà la riserva di un eventuale impegno anche in vasca a inizio agosto), il 18 debutta il sincro, il 26 i tuffi, dal giorno dopo si nuota in piscina.