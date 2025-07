Mondiali pallanuoto, il Setterosa parte bene: battuta la Nuova Zelanda in rimonta

Setterosa, ora le sfide contro Australia e Singapore

L'Italia femminile allenata da Carlo Silipo ha vinto contro la Nuova Zelanda per 14-9. Dopo un avvio in sordina, le azzurre erano sotto nel punteggio all'intervallo per 6-4; poi hanno effettuato il sorpasso nel terzo quarto, chiuso avanti per 9-8 e hanno quindi schiacciato le avversarie nell'ultima frazione. Per l'Italia tre reti a testa per Giustini, Ranalli e Cocchiere. Prossimo impegno per il Setterosa, contro l'Australia, domenica, di nuovo alle 11.35 italiane. Ultima gara del girone dell'Italia, poi, martedì 15 luglio, alle 13.10 italiane, contro Singapore.