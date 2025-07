Undici mesi dopo lo shock di Parigi, torna il Settebello: dove vedere i Mondiali di Singapore

Si ricomincia. Il Settebello di Sandro Campagna debutta oggi al Mondiale un anno dopo la beffa olimpica (torto arbitrale come se ne vedono pochi in giro, confronti accesi nel parcheggio con gli arbitri, protesta azzurra con la squadra spalle ai giudici nella partita successiva, conseguente squalifica scontata da poco). Verrebbe da dire che è tutto dimenticato, ma non è così. L’Olimpiade è l’Olimpiade, il danno resta. Però c’è un Mondiale da giocare, per confermare la crescita di un gruppo che Campagna rinnova un po’ alla volta e anche per confermare la confidenza che il Settebello ha con questa manifestazione. Nelle ultime quattro edizioni l’Italia ha vinto una volta (2019, Gwangju, contro la Spagna nella partita perfetta) e perso due finali ai rigori (Budapest 2022 con la Spagna, Doha 2024 con la Croazia). Con un curriculum del genere, il quinto posto del 2023 a Fukuoka sembra quasi un flop. Singapore apre il nuovo ciclo olimpico ma Los Angeles 2028 è lontanissima. Meglio indirizzare la rabbia dell’ultimo anno già in queste partite del nuovo corso. Il passaggio del turno è una formalità: ne vanno avanti tre su quattro, ma vincere il girone dà la possibilità di accedere direttamente ai quarti, mentre la seconda e la terza giocheranno gli ottavi. Poi vai a capire cosa è meglio: non è infrequente che la squadra costretta a giocare un turno in più, arrivi nei quarti molto più preparata nelle partite a eliminazione diretta. Il primo ostacolo del Settebello è la Romania (ore 14.45 italiane, diretta Raisport e Sky) e il primato nel girone se lo giocherà con la Serbia lunedì. Ultima partita della fase eliminatoria mercoledì con il Sudafrica. «Si apre una nuova parentesi - spiega il ct Campagna - Siamo alla vigilia di un Mondiale dopo aver raggiunto la finale in tre delle ultime quattro edizioni. Anche questo gruppo ringiovanito, seppur alla ricerca di un nuovo gioco e nuovi automatismi, ha l’obbligo di puntare in alto. Chi fa parte del Settebello deve sentirne la responsabilità».