Mondiali pallanuoto, il Settebello batte la Serbia e si assicura i quarti di finale

Riecco il Settebello che regala emozioni e gioie. L' Italia del ct Campagna , dopo l'incoraggiante esordio con la Romania , stacca con un turno di anticipo il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto 2025 in corso a Singapore , superando ai calci di rigore i campioni olimipici della Serbia .

Partita tirata, successo meritato per il Settebello

Terminata 13-13 e dunque risolta dai cinque metri, la partita tra Italia e Serbia è stata all'altezza delle aspettative. Si trattava di un vero e proprio spareggio per il primato nel girone e un viatico per la qualificazione diretta ai quarti di finale. Quasi perfetta la partita degli Azzurri, che hanno condotto il gioco dall'inizio alla fine, pur con un paio di black out che potevano costare caro. Ai rigori, decisive le parate di Nicosia e la trasformazione di uno scatenato Cannella.