Mondiali di pallanuoto, Settebello show: Sudafrica travolto, Campagna primo nel girone

Italia: Nicosia, Damonte 3, Cannella 3, Ferrero 4, Gianazza 2, Del Basso 3 (1 rig.), Condemi 3, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 1, Velotto, Baggi Necchi, Cassia 4, Iocchi Gratta 2. All. Campagna.

Sudafrica: Rajak, Ward, Bungane 1, Sneddon, Kuperus, Germishuys, Watt 1, R. Sneddon, Bowers, Geldenhus, Neser 2, Grimett, Smith, B. Sneddon. All. Mackenzie.

Arbitri: Andrews (Can), Stavridis (Gre)

Settebello, le dichiarazioni di Campagna e Cassia

"Giocare queste partite non è mai semplice come potrebbe sembrare e infatti abbiamo concesso qualche tiro di troppo", sottolinea il ct Campagna alla fine del match. "E' stata anche l'occasione per far ruotare un po' di giocatori e dare spazio ai giovani. Cassia? Sta giocando molto bene, ha fatto delle belle cose, alternando qualche passo a vuoto ma credo che migliorerà tanto. Anche queste partite danno una certa emozione. Adesso testa ai quarti di finale". Lo stesso Cassia replica così: "Quando Campagna mi ha chiamato ed ho scoperto di essere tra i 15 del mondiale ho provato un'emozione immensa. Giocare con questa calottina, per il mio Paese, è una sensazione bellissima. Arrivare in nazionale è l'obiettivo massimo di ogni atleta e di questo sono molto orgoglioso. Adesso entriamo nella fase clou del torneo e abbiamo quattro giorni per prepararci al meglio. Con il mister aggiusteremo quelle piccole cose che ci porteranno ad essere al 100%".