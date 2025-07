Mondiali, Italia ko con l'Ungheria: niente semifinale per il Setterosa

Setterosa, le parole del ct azzurro

"Abbiamo giocato molto bene nei primi due tempi - sottolinea a fine partita il ct azzurro Carlo Silipo - con grande applicazione difensiva e pazienza in attacco. Il terzo tempo è stato decisivo, c’è mancata forza in attacco e abbiamo subito troppo. Abbiamo provato a cambiare qualcosa a livello tattico per rientrare in partita, e ci stavamo quasi riuscendo: alla fine è emersa la qualità delle giocatrice ungheresi, nei momenti importanti Keszthely è stata decisiva e ci ha punito".