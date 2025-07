Settebello, 4 turni di squalifica per Iocchi Gratta

SINGAPORE - Una stangata dietro l’altra. Matteo Iocchi Gratta è stato il protagonista in negativo ai Mondiali di pallanuoto nella partita del Settebello contro la Grecia . L’universale della Pro Recco ha compromesso il torneo mondiale degli azzurri di Sandro Campagna rimediando un’ espulsione per gioco violento nel primo quarto d gioco che ha irrimediabilmente condizionato la prestazione dei suoi compagni. Al termine della partita, il giocatore ha chiesto scusa, assumendosi tutte le responsabilità della sconfitta che ha precluso all’Italia l’ingresso alle semifinali.

Iocchi Gratta, che stangata!

Le scuse, evidentemente non sono bastate alla commissione disciplinare della federazione internazionale che ha sanzionato il giocatore italiano con 4 giornate di squalifica. Il Var con le immagini subacquee hanno colto la ginocchiata che Iocchi Gratta ha rifilato sul volto di Stylianos Argyropoulos. L’azzurro salterà la sfida contro il Montenegro e la successiva sfida per il 5º o per il 7º posto. Alla fine della iridata Iocchi Gratta dovrà scontare altre due giornate di squalifica.