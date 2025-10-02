Alla Roma Vis Nova il Trofeo della Pallanuoto

La Roma Vis Nova vince per la terza volta nella sua storia il Trofeo della Pallanuoto, si tratta del secondo nel giro di tre anni. Il prestigioso trofeo viene assegnato dalla Federnuoto alla miglior società d’Italia che nell’arco della stagione passata abbia ottenuto i migliori risultati sia in prima squadra, sia nel settore giovanile. Il sodalizio romano è risultato al primo posto di questa speciale classifica con oltre 4mila punti. Ma non è tutto. La realtà dei leoni si è aggiudicata anche il Trofeo del Giocatore nella sezione maschile, istituito dalla Fin per la prima volta. Un doppio riconoscimento che ha qualcosa di storico. A esser consegnata è stata una targa perché il trofeo ufficiale verrà dato in occasione della partita di campionato di serie A1 Roma Vis Nova – Ortigia, il 24 ottobre davanti le telecamere di Rai Sport.