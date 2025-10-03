Roma Vis Nova prepara il match contro il Telimar

La Roma Vis Nova vuol partire con il piede giusto, anche se la pre season non è stata molto semplice, come afferma il tecnico Alessandro Calcaterra: “L’inizio sarà molto difficile, abbiamo avuto non pochi problemi in queste settimane. Alcuni ragazzi hanno iniziato ad allenarsi solamente adesso per problemi fisici, altri si sono fermati, siamo andati a singhiozzo. Poi non abbiamo disputato ancora partite ufficiali, ma qualche amichevole. Non abbiamo potuto lavorare sull’amalgama e anche sull’intesa di gioco. Quindi la vera Roma Vis Nova la vedremo nel corso della stagione, dovremo fare di necessità, virtù. Detto questo non ci tiriamo indietro, vogliamo far bene e crescere, dando del filo da torcere a tutti. Telimar, Quinto e Ortigia rappresentano le nostre dirette avversarie, questo noi lo sappiamo. Daremo il massimo, sono convinto che la squadra saprà ben figurare. Ora il discorso più ampio è relativo al campionato, la concorrenza è aumentata e molte realtà si sono rinforzate per questo dovremo tirare fuori il meglio”.