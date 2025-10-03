Roma Vis Nova prepara il match contro il Telimar

Primo esame. Prima partita della nuova stagione per la Roma Vis Nova contro il Telimar. Domani alle ore 16.00 (con diretta sul canale Youtube della società) allo Stadio del Nuoto di Monterotondo arriverà la squadra palermitana che in estate si è rinforzata con innesti importanti. Tra le fila dei leoni sono arrivati il mancino Mercep, i fratelli Maffei, il serbo Andrin, mantenendo però lo zoccolo duro degli anni passati. Una squadra che vuol recitare di nuovo un ruolo da protagonista nella terza stagione della massima competizione.
La Roma Vis Nova vuol partire con il piede giusto, anche se la pre season non è stata molto semplice, come afferma il tecnico Alessandro Calcaterra: “L’inizio sarà molto difficile, abbiamo avuto non pochi problemi in queste settimane. Alcuni ragazzi hanno iniziato ad allenarsi solamente adesso per problemi fisici, altri si sono fermati, siamo andati a singhiozzo. Poi non abbiamo disputato ancora partite ufficiali, ma qualche amichevole. Non abbiamo potuto lavorare sull’amalgama e anche sull’intesa di gioco. Quindi la vera Roma Vis Nova la vedremo nel corso della stagione, dovremo fare di necessità, virtù. Detto questo non ci tiriamo indietro, vogliamo far bene e crescere, dando del filo da torcere a tutti. Telimar, Quinto e Ortigia rappresentano le nostre dirette avversarie, questo noi lo sappiamo. Daremo il massimo, sono convinto che la squadra saprà ben figurare. Ora il discorso più ampio è relativo al campionato, la concorrenza è aumentata e molte realtà si sono rinforzate per questo dovremo tirare fuori il meglio”.